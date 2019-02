Fostul premier Mihai Tudose a declarat, miercuri, că nu a fost chemat la Parchet în legătură cu protestele din 10 august şi a întrebat-o pe Carmen Dan, ministrul Afacerilor Interne, cine a semnat ordinul de intervenţie a jandarmilor.

"Nu am fost chemat (la Parchet - n.r.). Am văzut că e o agitaţie în sensul ăsta şi ieri am văzut-o pe doamna ministru de Interne, am văzut că a scăpat de problema prizelor şi este foarte preocupată de poziţia mea faţă de manifestările din 10 august şi de modul de... citeste mai mult

acum 20 min. in Politica, Vizualizari: 14 , Sursa: Jurnalul National in