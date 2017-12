Tudose: In momentul in care imi dau seama ca nu mai pot sa indeplinesc ceea ce vreau, plec acasa. Mesaj pentru premierii "mai sensibili" Premierul Mihai Tudose afirma ca in momentul in care ar constata ca nu mai poate realiza ceea ce isi propune, si-ar depune mandatul.

Sursa foto: Facebook/ Mihai Tudose Politica "In momentul in care imi dau seama ca nu mai pot sa-mi indeplinesc ceea ce trebuie si vreau sa fac, plec acasa. (...) Dureaza trei minute o hartie si asta e", a afirmat Tudose intr-un interviu acordat Antena 3 si difuzat sambata, intrebat in ce situatie si-ar depune mandatul.

El a subliniat ca "nimeni nu iese la pensie...

