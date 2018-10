Fostul premier Mihai Tudose a declarat luni, în legătură cu posibilitatea îngheţării salariilor bugetarilor de anul viitor, că ar trebui ca în şedinţa Comitetului Executiv Naţional al PSD să explice cineva despre ce este vorba, pentru că el nu a auzit oficial despre aşa ceva.

"Eu nu am auzit oficial de aşa ceva. Nu am auzit", a spus Tudose la Palatul Parlamentului, întrebat ce părere are despre propunerea ministrului de Finanţe de fi a îngheţate salariile bugetarilor de la 1 ianuarie 2019.

Tudose a menţionat că nu ştie dacă o astfel de măsură ar însemna un lucru foarte bun pentru PSD.

"Nu ştiu dacă ar...