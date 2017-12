Tudose, despre evaluarea sefei DNA: Este o decizie care chiar n-ar trebui sa fie politizata Prim-ministrul Mihai Tudose nu a dorit sa influenteze "o decizie care nu ar trebui sa fie politizata", motiv pentru care nu a vrut sa afle informatii despre evaluarea Laurei Codruta Kovesi.

Social Chestionat daca ministrul Justitiei i-a spus ce decizie urmeaza sa ia in in cazul sefei DNA, seful Executivului a raspuns: "Nu, chiar nu. A vrut sa inceapa sa-mi spuna si am refuzat eu. Pe principiul ce nu stii, e mai bine... citeste mai mult

azi, 00:53