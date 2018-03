Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a declarat marți că va da un răspuns în cursul zilei de astăzi scrisorii prim-ministrului Viorica Dăncilă. Premierul i-a transmis o scrisoare ministrului Justiției Tudorel Toader, prin care îi solicită să-i comunice dacă în perioada 2012-2018 Comisia Europeană a cerut informații despre dosare de corupție la nivel înalt.

Tudorel Toader, despre solicitarea premierului Am primit scrisoare respectivă. Cu siguranță voi da răspunsul în cursul zilei de astăzi. Eu am venit la invitația domnului președinte, dar înainte de a veni aici, acum plec la Cotroceni la CSAT, am lăsat o echipă care să verifice corect, riguros...

