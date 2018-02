"Am auzit că este o problemă cu site-ul. Am intrat şi eu dimineaţă şi am văzut că nu funcţionează. Am întâlnire cu conducerea institutului de la Siracusa, acum la 9.00. Verificăm şi remediem. Tot ce am vorbit aseară este absolut valabil, cred că am explicat pe larg. Mai departe urmează procedura", a declarat ministrul Justiţiei.

Site-ul Ministerului Justiţiei s-a blocat, din nou, vineri dimineaţa, în jurul orei 7.00, situaţia fiind similară şi joi seara, după ce Tudorel Toader a anunţat că iniţiază procedura de revocare din funcţie a procurorului-şef DNA... citeste mai mult

