Tudorel Toader şi Augustin Lazăr vor fi faţă în faţă la Consiliul Superior al Magistraturii.

Întâlnirea de gradul zero are loc în contextul în care peste câteva zile va avea loc şi primul termen la Curtea Supremă în conflictul dintre cei doi.

CCJ decide cine judecă contestația raportului de revocare al lui Lazăr, judecătorii din București sau cei de la Alba. Până acum, Toader i-a cerut lui Iohannis de două ori revocarea lui Lazăr, Iohannis a zis că asteaptă să vadă ce spun judecătorii despre raport. Acest lucru în timp ce Lazăr mai are fix 3 luni de mandat.

