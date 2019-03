Tudorel Toader a trimis o scrisoare catre Financial Times in care sustine ca nu are nimic personal impotriva Laurei Codruta Kovesi, dar considera ca aceasta nu ar trebui sa ocupe postul de procuror-sef european.

Financial Times a publicat integral scrisoarea lui Tudorel Toader.

"Nu am nimic personal impotriva Laurei Codruta Kovesi, unul dintre cei trei candidati pentru functia de procuror-sef al noii institutii a Procurorului European. Dar din toate dovezile pe care le-am vazut - de la judecatori, procurori si alte surse credibile- ea nu ar trebui sa fie numita in aceasta...