Ministrul Justiției, Tudorel Toader, i-a răspuns lui Klaus Iohannis, după ce președintele a spus că ”procurorii trebuie să fie independenți și nu pot fi plasați în subordinea ministrului”.

”A nu se confunda independenta procurorilor in instrumentarea cauzelor/constand in administrarea probatoriului, adoptarea solutiilor legale/, cu faptul ca acestia isi desfasoara activitatea sub autoritatea ministrului justitiei, referitoare la administrarea justitiei sau promovarea politicii penale!” scrie Tudorel Toader pe Facebook.

