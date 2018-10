Ministrul Justiției Tudorel Toader anunță că astăzi a avut o întrevedere cu reprezentanții Sindicatului Grefierilor și respinge informațiile vehiculate în presă legate de plecarea sa din funcția de ministru.

„Astazi am avut o intrevedere cu reprezentantii Sindicatului Grefierilor ! Contrar celor afirmate in spatiul public, nu am facut declaratii cu privire statutul de membru al echipei guvernamentale!”, scrie Tudorel Toader, pe Facebook.

Anterior, în spațiul public apăruse informația că ministrul Justiției și-ar fi anulat întâlnirea.

