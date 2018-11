Tudorel Toader

Raportul MCV privind România, publicat de Comisia Europeană, are iz politic şi foloseşte standarde duble, a declarat miercuri ministrul Justiţiei, Tudorel Toader.

El a reafirmat că România este şi rămâne ataşată valorilor europene, că România respectă standardele europene, dar, în acelaşi timp, trebuie să aibă demnitatea de a legifera în acord cu Legea fundamentală, în acord cu specificul naţional şi cu interesele românilor.

"De când sunt ministru al Justiţiei nu am lipsit de la nicio dezbatere. Toate explicaţiile pentru cele 12 recomandări au trecut prin filtrul de la Ministerul Justiţiei. De această dată, tind să cred că raportul are iz... citeste mai mult

azi, 00:23 in Politica, Vizualizari: 28 , Sursa: Replica in