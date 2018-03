Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, scrie sambata, pe pagina sa de Facebook, ca "procedura de evaluare a procurorilor de rang inalt se realizeaza in baza legii si nu a regulamentului CSM, in masura in care acesta cuprinde norme contrare legii".

Postarea lui Tudorel Toader:

1. O regula elementara !

Procedura de evaluare a procurorilor de rang inalt se realizeaza in baza legii si nu a regulamentului CSM, in masura in care acesta cuprinde norme contrare legii !

2. La nivelul ministerului justitiei se realizeaza un studiu comparativ privind raportul dintre numarul de locuitori si numarul de magistrati, in statele... citeste mai mult