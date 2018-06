Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat luni că nu a vorbit cu nimeni despre vreo ordonanţă de urgenţă pe tema modificării Codurilor penale.

"Am vizat proiecte de acte normative, am rezolvat problemele curente de la Ministerul Justiţiei, nu am făcut cu nimeni nicio vorbire despre vreo ordonanţă. De astăzi dimineaţă nu am vorbit cu nimeni despre aşa ceva. În momentul în care cineva, în chip oficial, îmi va solicita punctul de vedere, atunci îl voi exprima şi nu îl exprim acum, la o problemă ipotetică, o... citeste mai mult

