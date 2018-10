Ministrul Justiţiei Tudorel Toader anunţă că astăzi a avut o întrevedere cu reprezentanţii Sindicatului Grefierilor şi respinge informaţiile vehiculate în presă legate de plecarea sa din funcţia de ministru. „Astazi am avut o intrevedere cu reprezentantii Sindicatului Grefierilor ! Contrar celor afirmate in spatiul public, nu am facut declaratii cu privire statutul de membru al echipei guvernamentale!”, scrie Tudorel Toader, pe Facebook.

