Tudorel Toader, ministrul Justiției, revine cu precizări privind recursul compensatoriu, într-o postare pe Facebook.

”Simple precizari:

In repetate randuri, am arata urmatoarele:

proiectul de lege privind recursul compensatoriu a fost initiat de catre guvernarea tehnocrata, faptul ca CSM ( in componenta anterioara) l-a avizat si a propus considerarea zilelor ca fiind executate, ca a fost adoptat de parlament, ca a intrat in vigoare la scurt timp dupa ce am devenit ministru si ca studiul de impact nu se face dupa ce legea intra in vigoare !” scrie Tudorel Toader.

