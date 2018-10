Ministrul Justiției anunță că avizul privind-o pe Adina Florea, candidatul propus la șefia DNA, a ajuns la minister, precizând că documentul va fi analizat luni, iar ulterior va lua o decizie.

"Avizul sectiei pentru procurori a CSM, referitor la desemnarea dnei Adina Florea in functia de procuror-sef DNA, a fost primit la MJ. Avizul va fi analizat in cursul zilei de luni, apoi se va decide referitor la procedura aflata in derulare !", a scris ministrul Justiției pe Facebook.

Sursa: stiripesurse.ro

citeste mai mult

acum 53 min. in Politica, Vizualizari: 20 , Sursa: Replica in