Ministrul justiției a explicat, miercuri, la "Sinteza zilei", de ce este greșită abordarea președintelui Klaus Iohannis care a afirmat de mai multe ori în ultima perioadă că "nu este oportună" revocarea procurorului-șef al DNA, Laura Codruța Kovesi.

"Cu toții vorbim de faptul că justiția trebuie să fie independentă, să nu fie sub influență politică. Păi dacă nu vrem să fie sub influență politică, categoric nu vrem să fie nici sub decizie politică. (...) Președintele nu are nici în Constituție, nici în vreo lege competența de a evalua activitatea profesională, managerială...