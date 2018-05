Tudorel Toader, despre relația cu Laura Codruța Kovesi

Tudorel Toader a vorbit despre relația pe care o are acum cu șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, după ce i-a solicitat președintelui Klaus Iohannis să o revoce din funcție.

„Care relație? Personală sau instituțională? Personală, am fost în comisia dânsei de doctorat. Eu m-am mai întâlnit cu doamna Kovesi la CSM, cred. A venit la Ministerul Justiției când am invitat-o pentru comitetele acelea, evaluările cu MCV. Fiecare vine cu argumentele lui, cu contraargumentele lui”, a declatat ministrul Toader.

