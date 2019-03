Ministerul Justiției a refuzat să acrediteze doi jurnalişti, de la două posturi de televiziune. Gestul a fost explicat de Tudorel Toader, pe rețelele de socializare.

”Despre respectarea clauzelor de acreditare !

In documentele de acreditare la MJ , exista o clauza prin care se prevede - "ma angajez sa respect regulile de conduita".

In repetate randuri, am facut apel pentru respectarea respectivei clauze” scrie Tudorel Toader pe Facebook.

citeste mai mult

acum 37 min. in Actualitate, Vizualizari: 12 , Sursa: Jurnalul National in