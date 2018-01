În România recidiva a scăzut, iar penitenciarele reprezintă o problemă veche, de sistem, a declarat, duminică, ministrul Justiţiei, Tudorel Toader.

"În România recidiva a scăzut. De la 46%, acum, am coborât sub 40%. Recidiva n-a crescut din momentul recursului compensatoriu, recidiva este în scădere, sunt recidivişti care au intrat sub imperiul legii, după cum sunt recidivişti şi care n-au beneficiat de recursul compensatoriu. Prin urmare, nu legaţi starea de recidivă de impactul în lege privind recursul compensatoriu", a afirmat Toader, la Palatul Parlamentului.

