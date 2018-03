Tudorel Toader a răspuns informațiilor apărute în presă, conform cărora documentele solicitate de Curtea Supremă din Serbia nu au ajuns. Acesta spune că documentele au fost trimise întâi sub formă de copie, apoi originalele și că există confirmarea de primire a acestora.

”Pe 27 februarie Ministerul Justiției a primit solicitarea din Serbia. Imediat, am trimis solicitarea la Curtea de Apel Ploiești, pe 7 martie ne-a transmis documentele, Ministerul Justiției le-a transmis pe 8 martie la Curtea Supremă din Serbia, cu dovadă de expediere, dovadă de primire. Am solicitat Curții de Apel documentele în original. Dacă pe 7 martie le-a trimis în... citeste mai mult

