Tudorel Toader, ATACURI la adresa lui Iohannis

Tudorel Toader reacţionează la scenariul lansat de un lider al Coaliţiei PSD-ALDE, care spunea că ministrul Justiţiei trebuie să îi trimisă preşedintelui Iohannis o notificare oficială că trebuie să respecte decizia CCR şi să o demită pe Kovesi.

"Eu am încredere în sursele dumneavostră. Nu am auzit această opinie exprimată, dar personal răspund la cald. Nu cred că preşedintele, ca orice român cu o abordare elementară, are nevoie să îi spună ministrul Justiţiei 'Vedeţi că decziile CCR sunt definitive, sunt obligatorii, produc efecte şi obligaţii juridice de la... citeste mai mult

azi, 00:39 in Politica, Vizualizari: 37 , Sursa: Replica in