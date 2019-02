Ministrul Justiției susține o conferință de presă, la Palatul Victoiria. Tudorel Toader a declarat că s-au găsit cele mai bune soluții pentru sistem.



”Am avut o întrevedere cu reprezentanții puterii judecătorești referitoare la Ordonanța de urgență privind modificarea . Dialogul a durat două ore. A fost un dialog deschis în care s-au adus argumente și contraargumente. Noi am găsit soluțiile cele mai bune pentru sistem. Din partea Guvenrului a participat Viorica Dăncilă și eu. Am apreciat dialogul. Principalele soluții cărora am convenit, se referă la următoarele: în primul rând instituirea unui dialog.”, a declarat Toader.

