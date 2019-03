Tudorel Toader, a afirmat marţi, la "Sinteza zilei", că va rămâne ministru al Justiției câtă vreme îşi va putea îndeplini misiunea pe care o are. "Rămân la minister câtă vreme îmi pot îndeplini misiunea pentru care am fost chemat s-o...

Antena 3, 5 Martie 2019