Tudorel Toader amana decizia privind soarta lui Kovesi. Ministrul Justitiei si-a delegat atributiile Tudorel Toader, pare sa fi amanat anuntul legat de soarta Laurei Codruta Kovesi. Ministrul Justitiei a promis ca va lua o decizie pana la sfarsitul anului, dupa ce CCR a decis ca procurorul sef DNA a incalcat autoritatea Parlamentului in momentul in care nu a vrut sa mearga la Comisia parlamentara pentru alegerile din 2009. Foto: Justus.ro Politica La inceputul lunii noiembrie, ministrul Justitiei a spus ca pana la sfarsitul anului se va pronunta in legatura cu aceste acuzatii, dar si cu rezultatele controlului intern efectuat de Inspectia Judiciara la DNA.

azi, 00:22