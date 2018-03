"Astăzi am vorbit cu doamna prim-ministru de câteva ori la telefin, am discutat personal cu doamna prim-ministru la şedinţa de guvern, nu a fost planificată nicio întrevedere între domnia sa cu liderii de sindicat din penitenciare", a declarat Tudorel Toader, ministrul Justiţiei.

Liderul Sindicatului Naţionala al Poliţiştilor, Dumitru Coarnă, a declarat, luni, pentru MEDIAFAX, că premierul Viorica Dăncilă le-a refuzat audienţa la Palatul Victoria pentru discuţii legate problema salarizării şi a programului, aceleaşi revedenicări având şi sindicaliştii din ANP.

"Nu ne-au primit. Am plecat. Am tot dat telefoane, dar nu ne-au primit. Eram convins... citeste mai mult

