Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a afirmat luni, cu ocazia prezentării bilanţului, că în cei doi ani de mandat a încercat să pună în centrul activităţii cetăţeanul şi drepturile acestuia.

“Sigur, am încercat în cei doi ani de zile (…) ca prin activitatea desfăşurată să pun, să punem în centrul activităţii cetăţeanul, care are dreptul să îşi valorifice interesele legitime, drepturile fundamentale consacrate prin Constituţie, prin legi sau acte normative infraconstituţionale, cetăţeanul care are nevoie de... citeste mai mult