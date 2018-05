Tudorel Toader: Am așteptat cu interes decizia CCR

Ministrul justiției, Tudorel Toader, a declarat la Sinteza zilei, că a așteptat cu interes decizia CCR care îl obligă pe președintele României, Klaus Iohannis, să o revoce pe Kovesi din funcția de procuror-șef DNA

"Am așteptat-o cu interes, cu preocupare, firesc - și vă rog să mă înțelegeți. Dar, pe fond, ce am scris acolo, ce am susținut la Curte este în deplin acord cu convingerea mea profesională din domeniu dreptului constituțional și, zic eu și astăzi, este în deplin acord cu exigențele consituționale.

În același timp, profesional vorbind, am primit-o ca pe o revenire sau un început de revenire spre normalitate", a... citeste mai mult