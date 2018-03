"Am primit protocoalele de la Parchetul General. Am apreciat faptul că după ce am cerut public şi alţi reprezentanti au cerut ceea ce eu cerusem şi că imediat şeful SRI a exprimat acordul, iar ieri după-amiază le-am primit de la parchetul general. Nu vă pot spune (n.r ce conţin) până nu parcurg procedura de desecretizare", a declarat Tudorel Toader după bilanţul ANP.

În urma plenului de marţi, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a decis o serie de solicitări către instituţiile din ţară, între care se numără şi transmiterea unei cereri către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ), Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, curţile de apel şi... citeste mai mult

