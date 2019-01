Tudor Paraschiv Tudorachi, in varsta de 10 ani, a obtinut locul 3 la Campionatul National de Karting al Romaniei. Competitia s-a desfasurat in perioada 07-08 octombrie, la Targul Secuiesc. Tanarul iesean a concurat in conditii deosebite, pe ploaie...

7 EST, 9 Octombrie 2017