Tudor Giurgiu, omagiu pentru Lucian Pintilie

Fondatorul TIFF, regizorul Tudor Giurgiu, îi aduce un omagiu marelui Lucian Pintilie, cel care s-a stins din viață la vârsta de 84 de ani.

"A fost singurul om caruia i-am dat 10 luni din viata neconditionat. Am fost acolo, aproape, in stand-by, zi si noapte. Am invatat de la el aproape tot. Sa ma zbat, sa lupt ca un ciine, sa nu ma dau batut. Am invatat sa imi ascund fragilitatea si nestiinta. Cum sa maschez faptul ca nu am solutii. Sau ca am o zi proasta. Am stat impreuna in abataj, sub pamint, auzind cum se sfarma chestii prin vagauni, filosofind despre inevitabilul...