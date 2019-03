Noul spectacol al maestrului Tudor Gheorghe, intitulat „Femeia”, are loc pe 11 martie 2019 (de la ora 19.00), la Teatrul Sică Alexandrescu din Brașov.

Va fi, de fapt, o avanpremieră, având în vedere că premiera oficială e anunțată pentru 21 martie 2019, la București - Sala Palatului.

Spectacolul are versuri selecționate din cultura poetică autohtonă și va aduce o odă femeilor, constituind totodată și un instrument moralizator pentru bărbați.

Acompaniamentul va fi asigurat de Orchestra și Corul Național Radio, împreună cu orchestra Concertino din Chișinău, sub bagheta dirijorului și... citeste mai mult

