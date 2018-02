Tudor-Bogdan Rogin, numit in functia de consilier al premierului Viorica Dancila

Tudor-Bogdan Rogin a fost numit consilier al premierului Viorica Dancila, printr-o decizie publicata, vineri, in Monitorul Oficial, relateaza News.ro. In ultimele zile, premierul a numit mai multi consilieri, printre care Darius Valcov.

Decizia de numire a lui Tudor-Bogdan Rogin intra in vigoare de indata, fiind publicata vineri in Monitorul Oficial.

In ultimele zile, Viorica Dancila a semnat mai multe decizii de numire a unor consilieri.

In cursul zilei de joi, Anca Alexandrescu, care se ocupa de comunicarea liderului PSD, Liviu Dragnea, a fost numita consilier onorific, iar marti a fost pubicata in Monitorul Oficial decizia privind numirea