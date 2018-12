Lui George Ţucudean i s-a făcut rău la pauza meciului cu Gaz Metan Mediaş şi nu a mai putut continua. S-a zvonit că golgheterul campionatului ar fi avut probleme cu tensiunea şi chiar că ar fi cazul de o boală moştenită de la tatăl său. Ţucudean spune că lucrurile nu sunt deloc aşa.

“Am avut şi am o răceală, de mai demult, m-am simţit ameţit şi am decis cu antrenorul şi doctorul să ies la pauză. Am văzut ce s-a scris. Am făcut nişte analize după şi totul este OK. Dacă nu, nu eram aici. Sunt apt pentru meciul cu Viitorul. Un meci greu, o echipă foarte bună, o echipă care joacă foarte bine, mai ales... citeste mai mult