George Ţucudean a marcat din nou golul victoriei pentru CFR Cluj, în victoria cu Sepsi Sfântu Gheorghe, scor 1-0. Atacantul ardelean a ajuns la 16 reuşite în acest sezon în Liga 1 Betano, fiind golgheterul campionatului.

CFR Cluj va juca chiar împotriva lui Sepsi în prima etapă din play-off: ”O victorie muncită, nu am câştigat acasă de ceva timp. Mă bucur că am avut inspiraţia să dau aşa, mi-a venit mingea bine, mi-a venit pe stângul. Important este că a intrat în poartă şi am câştigat. Vom juca din nou cu Sepsi aici peste o săptămână. Trebuie să începem bine, sunt meciuri grele, echipe care sunt bune aici în play-off.

