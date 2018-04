În a doua zi de Paşte, trupa 'The Humans' va cânta în Ţara Sfântă. Reprezentanţii României la Eurovision au plecat spre Tel Aviv pentru a promova piesa 'Goodbye'. Înainte de concert, artiştii vor planta copaci în 'Pădurea Eurovision' şi se vor întâlni cu fanii.

Trupa The Humans va cânta în Israel EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link: Imediat după Înviere, artiștii de la The Humans și-au făcut bagajele și au plecat spre Țara Sfântă, unde au fost invitați să cânte piesa "Goodbye". Este melodia care va reprezenta România, anul acesta, la concursul Eurovision.

Înainte să urce pe scena amenajată în Piața Rabin din Tel Aviv, reprezentanții României la Eurovision vor... citeste mai mult

acum 58 min. in Actualitate, Vizualizari: 46 , Sursa: TVR in