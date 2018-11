Victoria Beckham a indicat că ''nu a fost de fapt niciodată invitată'' să ia parte la reuniunea grupului Spice Girls, a mărturisit fosta sa colegă de trupă, Mel C, citată joi de Press Association.

Melanie Chisholm (Mel C), Melanie Brown (Mel B), Geri Horner şi Emma Bunton, care au anunţat luni reuniunea grupului Spice Girls, vor susţine anul viitor şase concerte în cadrul unui turneu în Marea Britanie, fără a o avea însă alături pe Victoria Beckham.

Chisholm a declarat pentru programul de televiziune ''The Jonathan Ross Show'' că Victoria i-a atras atenţia că nu a fost niciodată invitată să ia parte la reuniunea...