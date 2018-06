Trupa Scorpions revine la Bucureşti, marţi, la Romexpo, în cadrul "Crazy World Tour", în care artiştii promit să cânte hituri precum "Wind of Change", "Still Loving You", "Rock You Like a Hurricane", "Send Me an Angel".

În deschiderea show-ului vor fi trupele Compact B cu invitat Leo Iorga şi Salamandra, potrivit unui comunicat al Events.

Primul concert Scorpions în România a avut loc în septembrie 1993 pe stadionul Dinamo din Bucureşti. Au urmat concerte din nou la Bucureşti: Sala Polivalentă - 2004, Sibiu - 2007, Craiova - 2008, Cluj-Napoca - 2011. În 2013 şi 2016, Scorpions a avut concerte la Romexpo.

Scorpions este una... citeste mai mult

