Trupa Linkin Park i-a adus un omagiu lui Chester Bennington, fostul solist, la un an de la moartea acestuia

Colegii din trupa Linkin Park i-au adus vineri un omagiu emoţionant lui Chester Bennington, fostul solistul al formaţiei, la un an de la moartea acestuia, potrivit Press Association.

Mike Shinoda, Joe Hahn, Dave Farrell, Rob Bourdon şi Brad Delson i-au scris un mesaj ''fratelui'' lor, la un an de la sinuciderea artistului.

''Fratele nostru, Chester, a trecut un an de când nu mai eşti - o combinaţie de durere, mâhnire, refuz şi acceptare. Cu toate acestea, se simte ca şi cum ai fi undeva aproape, înconjurându-ne cu amintirile şi lumina ta. Spiritul tău unic a lăsat o marcă de neşters în inimile... citeste mai mult