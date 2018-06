Localnicii din Hida sunt aşteptaţi, în 25 august, la un spectacol de zile mari, cu invitaţi de seamă. Primăria organizează Ziua comunei, iar pe scenă vor urca, printre alţii, trupa Hara şi Cristian Pomohaci. Evenimentul va aduce în faţa localnicilor, invitaţi să ia parte cu mic, cu mare la spectacol, artişti şi formaţii de renume. Vor cânta, la Hida, trupa Hara şi Cristian Pomohaci, de exemplu. Lista celor care vor urca pe scenă este însă mult mai lungă, am aflat de la primarul Dumitru Petruş. De asemenea, locaţia unde se va sărbători Ziua comunei este una nouă. “Până acum nu am făcut pentru că am tot avut investiţii mari, am încercat să nu risipim... citeste mai mult

