Miercuri, 28 noiembrie, de la ora 16, în Sala ”Octavian Bud” a Centrului Cultural ”G.M. Zamfirescu” are loc premiera unei noi producţii a trupei Arttis – Iosif Ahmed, condusă de Radu George Horotan. Va fi prezentat spectacolul ”Un mic ajutor pentru Miki”, în regia lui Sebastian Moldovan.

Este un spectacol despre un strigăt de furie al unei generaţii care are nevoie să fie ascultată şi înţeleasă. În miezul unei nopţi de vară, pe o plajă, într-un peisaj straniu, are loc un joc pe cât de periculos pe atât de seducător. Câţiva adolescenţi vin la mare pentru a se distra, pentru a se îndrăgosti, a visa şi, poate, pentru a muri.

Din distribuţie fac parte Lucas Fedorca, Petra German, Marcus