Potrivit lui Mitch McConnell, preşedintele ”a anunţat că este pregătit să semneze” compromisul bugetar la care au ajuns parlamentari democraţi şi republicani pentru a evita un nou "shutdown".

”El va declara în acelaşi moment o situaţie de urgenţă naţională”, a precizat liderul majorităţii republicane în camera superioară a Congresului. Mitch McConnell a anunţat că el va susţine acastă procedură rară, care îl autorizează pe preşedintele Statelor Unite să ocolească Congresul pentru a mobiliza fonduri. WATCH: McConnell says Trump is ready to sign a spending bill to avoid another government shutdown and that the president will also declare a national emergency to get... citeste mai mult

azi, 00:14 in Externe, Vizualizari: 9 , Sursa: Adevarul in