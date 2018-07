Europenii ”au făcut anul trecut un excedent comercial de 151 de miliarde de dolari (...). Iar pe deasupra noi cheltuim o avere la NATO pentru a-i proteja”, a continuat el. ”Este teribil ce ne-au făcut”, a apeciat miliardarul republican. ”Nouă ne place tuturor Uniunea Europeană într-un fel, dar aceste ţări ne tratează foarte rău. Ne tratează nedrept”, a denunţat el. Locatarul Casei Albe şi-a justificat decizia de a impune tuturor partenerilor comerciali ai Statelor Unite taxe vamale la importul de oţel şi aluminiu.

During interview with @MariaBartiromo, Trump said he "probably"... citeste mai mult

acum 51 min. in Externe, Vizualizari: 36 , Sursa: Adevarul in