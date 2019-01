”Nu am lucrat niciodată pentru Rusia”, le-a spus el unor jurnalişti la Casa Albă, înainte să plece în New Orleans.

El a dezminţit totodată că a confiscat - cu scopul de a le păstra secrete - note ale interpretului său, în urma unei întâlniri cu Putin, la Hamburg, în 2017, aşa cum scrie cotidianul The Washington Post (WP).

Comisia Juridică din cadrul Camerei Reprezentanţilor a anunţat sâmbătă că va axamina informaţii dezvăluite de NYT, potrivit cărora FBI ar fi anchetat cu scopul de a stabili dacă Donald Trump a lucrat în contul Rusiei,... citeste mai mult

