Preşedintele Statelor Unite Donald Trump a anunţat luni că el "se va adresa naţiunii" marţi seară în legătură cu situaţia de la frontiera cu Mexicul, în timp ce negocierile pentru a pune capăt aşa-numitului "shutdown", blocajul parţial al administraţiilor federale, se lovesc de proiectul său de construcţie a zidului anti-migranţi.



I am pleased to inform you that I will Address the Nation on the Humanitarian and National Security crisis on our Southern Border. Tuesday night at 9:00 P.M. Eastern.

