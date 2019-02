”I-am ordonat secretarului de Stat Mike Pompeo, iar el este complet de acord, să nu autorizeze întoarcerea lui Hoda Muthana în ţară!”, a scris el pe Twitter, după ce şeful diplomaţiei a dat asigurări într-un comunicat că aceasta nu este cetăţeană americană.

I have instructed Secretary of State Mike Pompeo, and he fully agrees, not to allow Hoda Muthana back into the Country!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 February 2019 ”Ea nu are fundament juridic, nici paşaport american valid, nici dreptul la un paşaport şi nici la viză pentru a veni în Statele Unite”, a precizat Pompeo. Însă avocatul tinerei - al cărei tată a fost diplomat yememit - a respins aceste... citeste mai mult

azi, 12:58 in Externe, Vizualizari: 17 , Sursa: Adevarul in