”EXONERARE completă şi totală”, a scris Trump pe Twitter, după publicarea unui rezumat al raportului Mueller.

No Collusion, No Obstruction, Complete and Total EXONERATION. KEEP AMERICA GREAT!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 24, 2019 ”Nicio complicitate, nicio obstrucţionare. EXONERARE completă şi totală. PĂSTRAŢI AMERICA MĂREAŢĂ” a scris pe reţeaua de socializare, în drum spre un aeroport, în Florida, unde şi-a petrecut weekendul. Departamentul Justiţiei a anunţat duminică faptul că ancheta rusă a lui Mueller nu a găsit vreo probă care să arate că echipa de campanie a lui Trump a ”conspirat sau s-a coordonat” cu Rusia cu scopul de ainfluenţa alegerile... citeste mai mult

acum 14 min. in Externe, Vizualizari: 12 , Sursa: Adevarul in