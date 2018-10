Andrew Brunson

Preşedintele american Donald Trump a reiterat luni faptul că nu a ajuns la nicio înţelegere cu Ankara pentru ridicarea sancţiunilor americane în schimbul eliberării pastorului Andrew Brunson, care s-a aflat în detenţie timp de doi ani în Turcia şi s-a întors la sfârşitul săptămânii trecute în Statele Unite, relatează Reuters, citată de Agerpres.

'Nu am avut nici o înţelegere cu Turcia', le-a spus Trump jurnaliştilor la Casa Albă.

'Am sentimente mult diferite în prezent faţă de Turcia decât în urmă cu două zile. Am un sentiment foarte bun în legătură cu Turcia - acum două zile, nu... citeste mai mult

