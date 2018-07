Prim-ministrul britanic Theresa May a declarat ieri pentru BBC că preşedintele american Donald Trump i-a spus că ar trebui să dea în judecată Uniunea Europeană în loc să negocieze. Preşedintele american a declarat la conferinţa comună de presă susţină vineri la Londra că i-a făcut o sugestie Theresei May, pe care ea a găsit-o prea "brutală", relatează News.ro.

Întrebată de Andrew Marr de la BBC despre ce a fost vorba, May a răspuns: "Mi-a spus că ar trebui să dau în judcată UE, nu să intru în... citeste mai mult

