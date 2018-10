Trump a descris în termeni laudativi asaltul care a avut loc pe 24 mai 2017. Atunci, Ben Jacobs, corespondentul The Guardian, l-a întrebat pe Gianforte dacă susţine planul de sănătate al Partidului Republican, moment în care politicianul l-a atacat pe jurnalist.

„Greg este deştept. Apropo, să nu vă luptaţi cu el niciodată. Înţelegeţi? Niciodată“, a declarat Trump, citat de The Guardian.

„El e omul meu“, a adăugat Trump, afirmaţiile sale fiind întâmpinate cu urale şi râsete la un miting în Montana.

Gianforte şi-a recunoscut vina anul trecut şi a fost amendat cu 385 de dolari. În plus, el a fost nevoit să facă 40 de ore de serviciu în folosul comunităţii... citeste mai mult

acum 50 min. in Externe, Vizualizari: 26 , Sursa: Adevarul in